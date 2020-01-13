2020-01-13T14:45:16+03:00
Общество

Более пяти тысяч писем отправили Деду Морозу юные югорчане

Самыми активными оказались сургутяне
Руслан Савинов
Поделиться:
Более пяти тысяч писем отправили Деду Морозу юные югорчане. Фото почты ХМАО.Более пяти тысяч писем отправили Деду Морозу юные югорчане. Фото почты ХМАО.
Изменить размер текста:

В Ханты-Мансийском автономном округе завершилась ежегодная акция «Письмо Деду Морозу» в Великий Устюг. Как сообщили в региональной пресс-службе почты России, было отправлено рекордное количество детских посланий - более 5 тысяч отправлений.

- Акция проходит в округе уже около десяти лет. За это время написание писем Деду Морозу стало доброй традицией для маленьких югорчан и их родителей. И если в прошлом году новогоднему волшебнику было отправлено более 3 000 писем из ХМАО, то в этом их количество выросло на 40%, - рассказал глава почтовой связи Югры Василий Денисов.

Отмечается, что в связи с популярностью услуги было увеличено количество новогодних почтовых ящиков. В самых проходимых почтовых отделениях Сургута, Нижневартовска, Ханты-Мансийска, Нягани и Урая были установлены дополнительные боксы для писем Деду Морозу.

Наибольшее количество посланий Деду Морозу отправили сургутяне – около 1 500 писем. Вартовчане совершили почти тысячу отправлений, а жители окружной столицы - более 700.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дневной стационар пыть-яхской клинической больницы отметил новоселье
В центрах общественного доступа ХМАО обновили оборудование
В день российской печати для юнкоров Югры организовали большой пресс-тур
Югорский хор русской песни «Покрова» одержал победу на международном фестивале
В Нижневартовске выдали подарки «Расту в Югре» для новорожденных
Югорчанам рассказали, кому противопоказаны крещенские купания
Ради пельменей житель Октябрьского района совершил преступление
Более пяти тысяч писем отправили Деду Морозу юные югорчане
Жительница Югорска лишилась крупной суммы денег
Сургут похвастался высокой рождаемостью
В Нижневартовске объявили борьбу продаже электроудочек
Школьники ХМАО приняли участие в световом флешмобе
Во всероссийской олимпиаде школьников примут участие 1500 старшеклассников Югры
Преступную группу наркоторговцев задержали в Нефтеюганске
Югорчан приглашают принять участие в чемпионате Европы по спортивному ориентированию на лыжах