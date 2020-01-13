Более пяти тысяч писем отправили Деду Морозу юные югорчане
В Ханты-Мансийском автономном округе завершилась ежегодная акция «Письмо Деду Морозу» в Великий Устюг. Как сообщили в региональной пресс-службе почты России, было отправлено рекордное количество детских посланий - более 5 тысяч отправлений.
- Акция проходит в округе уже около десяти лет. За это время написание писем Деду Морозу стало доброй традицией для маленьких югорчан и их родителей. И если в прошлом году новогоднему волшебнику было отправлено более 3 000 писем из ХМАО, то в этом их количество выросло на 40%, - рассказал глава почтовой связи Югры Василий Денисов.
Отмечается, что в связи с популярностью услуги было увеличено количество новогодних почтовых ящиков. В самых проходимых почтовых отделениях Сургута, Нижневартовска, Ханты-Мансийска, Нягани и Урая были установлены дополнительные боксы для писем Деду Морозу.
Наибольшее количество посланий Деду Морозу отправили сургутяне – около 1 500 писем. Вартовчане совершили почти тысячу отправлений, а жители окружной столицы - более 700.
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ИСТОЧНИК KP.RU