Более пяти тысяч писем отправили Деду Морозу юные югорчане

13 Янв. 2020 2020-01-13T14:45:16+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ханты-Мансийском автономном округе завершилась ежегодная акция «Письмо Деду Морозу» в Великий Устюг. Как сообщили в региональной пресс-службе почты России, было отправлено рекордное количество детских посланий - более 5 тысяч отправлений.

- Акция проходит в округе уже около десяти лет. За это время написание писем Деду Морозу стало доброй традицией для маленьких югорчан и их родителей. И если в прошлом году новогоднему волшебнику было отправлено более 3 000 писем из ХМАО, то в этом их количество выросло на 40%, - рассказал глава почтовой связи Югры Василий Денисов.

Отмечается, что в связи с популярностью услуги было увеличено количество новогодних почтовых ящиков. В самых проходимых почтовых отделениях Сургута, Нижневартовска, Ханты-Мансийска, Нягани и Урая были установлены дополнительные боксы для писем Деду Морозу.

Наибольшее количество посланий Деду Морозу отправили сургутяне – около 1 500 писем. Вартовчане совершили почти тысячу отправлений, а жители окружной столицы - более 700.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU