2020-01-13T14:37:13+03:00
Происшествия

Жительница Югорска лишилась крупной суммы денег

Онлайн-мошенники продолжают обманывать югорчан
Руслан Савинов
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Жительница Югорска лишилась крупной суммы денегЖительница Югорска лишилась крупной суммы денегФото: pixabay.com
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В Югорске местная жительница лишилась 265 тысяч рублей. Как сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО, накануне в дежурную часть полиции обратилась 48-летняя женщина с заявлением о том, что неизвестный обманом похитил у нее деньги со счета.

Отмечается, что в ходе опроса потерпевшая рассказала полицейским подробности случившегося. Ей позвонила неизвестная и представилась сотрудником службы безопасности одного из банков. Лжесотрудница сообщила, что с со счета женщины установлены попытки перевода денежных средств.

- Чтобы отменить данную операцию, необходимо установить специализированную программу на телефон, - сказала аферистка своей жертве.

В результате злоумышленники завладели деньгами женщины. Со всех банковских счетов потерпевшей они сняли 265 тысяч рублей. По данному факту полиция возбудила уголовное дело по статье «Кража». Принимаются меры к установлению и задержанию подозреваемых.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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