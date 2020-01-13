Сургут похвастался высокой рождаемостью

13 Янв. 2020 2020-01-13T14:28:34+03:00

В наступившем году темпы демографии также держатся на высоком уровне

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Сургутские власти отметили прирост рождаемости в городе. Как отмечается, в 2019 году родилось более шести тысяч новых жителей Югры. Радостные новости опубликовал глава Сургута Вадим Шувалов.

У меня отличные новости: за весь предыдущий год в нашем городе родилось 6189 ребятишек. В 2020-м мы также взяли неплохой старт. В Сургуте, согласно статистике, с 1 по 9 января родилось уже 95 малышей. Самым первым ребёнком в Югре стал сургутянин Марк. Он появился на свет 1 января в 0:35. А есть ли среди вас те, кто уже сейчас готовится стать родителями?, - написал на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» Вадим Шувалова.

Самыми популярными именами стали Александр, Михаил, Софья и Мария. Добавим, что жители Ханты-Мансийского автономного округа не проявляли особого интереса к редким и экзотическим именам для своих детей в прошлом году.

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ИСТОЧНИК KP.RU