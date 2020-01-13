Школьники ХМАО приняли участие в световом флешмобе

13 Янв. 2020 2020-01-13T14:12:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Талантливые учащиеся из Югры провели несколько дней в Екатеринбурге в рамках проекта «Тест-драйв», где тестировали систему высшего образования. По данным пресс-службы вуза, школьники со всей страны и Казахстана посетили лекции известных профессоров, приняли участие в семинарах. Завершением проекта стал массовый световой флешмоб.

- Югорские ребята вместе со своими сверстниками выстроились в большую букву «У», зажгли бенгальские огни, а также наблюдали танец фейерверков. Идея флешмоба принадлежит абитуриентам. Авторы подчеркивают, что с буквы «У» начинаются слова «университет» и «учеба», «увлекательный» и «умный», по мнению школьников. Для многих ребят университет станет новым жизненным этапом – отметили организаторы проекта.

В ближайшие несколько недель организаторы проекта подведут итоги, которые будут доступны вузам по всей стране. В них будут включены и рекомендации югорских талантливых школьников по улучшению системы высшего образования.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU