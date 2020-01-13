2020-01-13T13:44:09+03:00
Общество

Во всероссийской олимпиаде школьников примут участие 1500 старшеклассников Югры

Финал состоится 30 апреля
Руслан Савинов
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Во всероссийской олимпиаде школьников примут участие 1500 старшеклассников ЮгрыВо всероссийской олимпиаде школьников примут участие 1500 старшеклассников ЮгрыФото: pixabay.com
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Стартовал региональный этап всероссийской олимпиады школьников, в котором примут участие около полутора тысяч старшеклассников Югры. По сообщению департамента образования ХМАО, региональный этап включает в себя 21 учебный предмет.

Уже состоялся этап по французскому языку. Далее пройдут состязания по обществознанию, информатике и русскому языку. Заключительные соревнования пройдут 20 февраля по немецкому языку.

В олимпиаде четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. Задания для олимпиады едины для всех российских школьников. В региональном этапе принимают участие школьники, занявшие призовые места на муниципальном этапе. Интеллектуальные соревнования проводятся в очной форме в крупных городах Югры: Нижневартовске, Сургуте и Ханты-Мансийске.

По результатам состязания будут определены участники заключительного этапа олимпиады, который пройдет с 20 марта по 30 апреля 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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