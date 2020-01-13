Преступную группу наркоторговцев задержали в Нефтеюганске

13 Янв. 2020 2020-01-13T13:35:30+03:00

У них изъяли более килограмма «синтетики»

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Нефтеюганский межрайонный прокурор утвердил в отношении восьми местных жителей по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотиков в составе организованной преступной группы в крупном размере». Подробности громкого дела сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Следствием установлено, что с января по июнь прошлого года обвиняемые в составе организованной преступной группы разместили в тайники-закладки наркотики. «Синтетику» они туда запрятали для продажи наркозависимым жителям.

При попытке совершения очередного преступления злоумышленников задержали полицейские. При задержании правоохранители изъяли у преступников более одного килограмма запрещенных веществ.

Суд заключил обвиняемых под стражу. Материалы уголовного дела в стадии рассмотрения судебным органом. Преступникам грозят длительные сроки заключения.

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ИСТОЧНИК KP.RU