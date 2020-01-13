13 Янв. 2020 2020-01-13T13:16:20+03:00

Югорчан приглашают принять участие в чемпионате Европы по спортивному ориентированию на лыжах Фото: pixabay.com

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Ханты-Мансийск в марте примет чемпионат Европы и кубок мира по спортивному ориентированию на лыжах. Как сообщил спорторганизатор «ЮграМегаСпорт», гонки пройдут в знаменитом на весь мир центре зимних видов спорта имени Филипенко.

Отмечается, что в адрес оргкомитета соревнований уже начинают приходить заявки на участие от сильнейших ориентировщиков планеты. На сегодняшний день в окружную столицу готовятся приехать спортсмены из восьми стран: России, Казахстана, Латвии, Швеции, Словении, Чехии, Швейцарии и Финляндии.

В программе соревнований шесть гонок. Среди них:10 марта – спринт, 11 марта – средняя дистанция, 12 марта – смешанная эстафета, 14 марта – длинная дистанция, 15 марта – эстафета.

Уже сейчас в биатлонном центре столицы Югры идет подготовка к соревнованиям. Организаторы в пределах города подготовили лыжную сеть общей протяженностью 58 километров.

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ИСТОЧНИК KP.RU