13 Янв. 2020 2020-01-13T09:30:18+03:00

Северянам напомнили, как не стать жертвой некачественных услуг в салоне красоты Фото: pixabay.com

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Эксперты напомнили югорчанам об основных моментах, на которые необходимо обращать внимание в салонах красоты. По данным Роспотребнадзора ХМАО, перед началом и после окончания обслуживания клиента мастер должен тщательно вымыть руки с мылом.

Отмечается, что далее происходит дезинфекция инструментов. Это нужно для предупреждения распространения гепатита, ВИЧ-инфекции, туберкулеза, грибковых заболеваний и других инфекций. Расчески, щетки и ножницы для стрижки сотрудник салона обязан мыть под проточной водой, а затем дезинфицировать в специальном растворе.

Для обслуживания клиентов в салоне обязаны использовать только чистое белье. Допускается использование кисточек для удаления остриженных волос только при условии их дезинфекции после каждого клиента.

Добавим, что у каждого работника должна быть личная медицинская книжка. Она получается по установленному образцу, в ней: результаты медицинских и лабораторных обследований.

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ИСТОЧНИК KP.RU