2020-01-13T11:06:52+03:00
Происшествия

Один житель Югры похитил золотой перстень, а второму хватило нескольких чужих аккумуляторов

Полиция установила личности воришек
Руслан Савинов
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Полиция установила личности воришекПолиция установила личности воришекФото: pixabay.com
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За выходные в Югре произошло 57 преступлений. По данным пресс-службы УМВД ХМАО, из них уже раскрыто 40. Выявлено 3158 правонарушений. За административные правонарушения арестованы 18 человек. Из перечисленных преступлений девять – кражи.

Так, следователи Пыть-Яха установили, что ранее судимый гражданин 1976 года рождения в одном из домов третьего микрорайона похитил золотой перстень у женщины. Сумма ущерба составила почти двадцать тысяч рублей. Похищенное кольцо изъято. Возбуждено уголовное дело статье 161 УК РФ. Вора поместили под стражу.

Тем временем в поселке Пойковский Нефтеюганского района 21-летний подозреваемый с припаркованных автомобилей похитил четыре аккумуляторные батареи. Сумма ущерба составила около 67 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. На данный момент молодой человек находится под подпиской о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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