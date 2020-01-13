В Нефтеюганском районе случилось ДТП со смертельным исходом

13 Янв. 2020 2020-01-13T09:08:24+03:00

Два пассажира одного из автомобилей погибли

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Накануне в 14:05 минут на 716 км автодороги «Тюмень – Ханты-Мансийск» в Нефтеюганском районе произошло смертельное ДТП. Подробности сообщила пресс-служба региональной госавтоинспекции.

Столкнулись «Форд Фокус» под управлением 28-летнего мужчины и «Скания», за рулем которой был 53-летний водитель. В результате происшествия пассажир «Форд от полученных травм скончался на месте. Второй пассажир этого же автомобиля, 28-летний мужчина, скончался в медицинском учреждении. Водитель «Форд» и его пассажир получили травмы.

Всего с 10 по 12 января на территории Югры произошло 15 ДТП. В них погибли 4 человека, 18 – получили травмы, из которых один - ребенок. Сотрудники ГИБДД задержали 24 водителя за управление транспортом в состоянии опьянения, и шесть – за повторное управление нетрезвыми. За выезд на встречку 41 водитель привлечен к ответственности.

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ИСТОЧНИК KP.RU