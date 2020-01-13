Первенство округа по лыжным гонкам вскоре завершится в окружной столице Югры

13 Янв. 2020 2020-01-13T08:27:12+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ханты-Мансийске продолжается первенство округа по лыжным гонкам среди спортсменов 2004-2005 годов рождения. По данным «ЮграМегаСпорт», позади классическая часть стартов — индивидуальная и спринтерская гонки. Соревнования проходят на базе центра зимних видов спорта. Теперь участники соревнуются свободным стилем.

На старт гонки вышли почти полсотни девушек и 80 юношей. Для всех дистанция представляла собой один круг. Девушки преодолели три километра, а юноши — пять. Среди юношей первым финишировал Роман Мальцев.

Гонка далась тяжело, потому что предыдущие я проиграл. Конечно, лучше всего было бы стартовать в последней стартовой группе и идти по результатам сильных соперников. Но я стартовал в середине, поэтому передо мной было только два потенциальных лидера, а за мной было еще человек пять, которые могли выиграть. Приходилось бежать из расчета на это, хорошенько поднажать. Лыжи очень помогли — катили действительно хорошо, — рассказал Роман.

Сегодня спортсмены выйдут на старт эстафеты. Командная гонка завершит первенство округа по лыжным. Награждение победителей и призеров состоится в 15:00.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU