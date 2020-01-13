2020-01-13T08:27:12+03:00
Спорт

Первенство округа по лыжным гонкам вскоре завершится в окружной столице Югры

В соревнованиях приняли участие почти полторы сотни лыжников
Руслан Савинов
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Первенство округа по лыжным гонкам вскоре завершится в окружной столице Югры. Фото ЮграМегаСпорт».Первенство округа по лыжным гонкам вскоре завершится в окружной столице Югры. Фото ЮграМегаСпорт».
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В Ханты-Мансийске продолжается первенство округа по лыжным гонкам среди спортсменов 2004-2005 годов рождения. По данным «ЮграМегаСпорт», позади классическая часть стартов — индивидуальная и спринтерская гонки. Соревнования проходят на базе центра зимних видов спорта. Теперь участники соревнуются свободным стилем.

На старт гонки вышли почти полсотни девушек и 80 юношей. Для всех дистанция представляла собой один круг. Девушки преодолели три километра, а юноши — пять. Среди юношей первым финишировал Роман Мальцев.

Гонка далась тяжело, потому что предыдущие я проиграл. Конечно, лучше всего было бы стартовать в последней стартовой группе и идти по результатам сильных соперников. Но я стартовал в середине, поэтому передо мной было только два потенциальных лидера, а за мной было еще человек пять, которые могли выиграть. Приходилось бежать из расчета на это, хорошенько поднажать. Лыжи очень помогли — катили действительно хорошо, — рассказал Роман.

Сегодня спортсмены выйдут на старт эстафеты. Командная гонка завершит первенство округа по лыжным. Награждение победителей и призеров состоится в 15:00.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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