В Радужном запустили новый информационный ресурс для местных жителей

13 Янв. 2020 2020-01-13T07:30:47+03:00

Изменить размер текста: A A

С января 2020 года в Радужном начал работу новый информационный ресурс — портал главы города «Наш Радужный». Как сообщает городская администрация, с помощью данного ресурса совместными усилиями возможно устранять возникающие сбои в работе различных служб.

- Искренне надеюсь, что данный портал станет отличным инструментом взаимодействия жителей и властей города, а также позволит сделать наш Радужный комфортнее и уютнее, – написала в личном аккаунте в социальной сети «Инстаграм» руководитель муниципалитета Наталья Гулина.

Стоит отметить, что подобные информационные ресурсы уже успешно работают в других муниципальных образованиях Югры. Чтобы получить полный доступ к услугам портала, необходимо зарегистрироваться на сайте по ссылке. После этого можно сообщить о проблеме или предложить свои идеи благоустройства.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU