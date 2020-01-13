2020-01-13T07:30:47+03:00
Общество

В Радужном запустили новый информационный ресурс для местных жителей

Им стал портал главы города «Наш Радужный»
Руслан Савинов
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В Радужном запустили новый информационный ресурс для местных жителейВ Радужном запустили новый информационный ресурс для местных жителейФото: pixabay.com
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С января 2020 года в Радужном начал работу новый информационный ресурс — портал главы города «Наш Радужный». Как сообщает городская администрация, с помощью данного ресурса совместными усилиями возможно устранять возникающие сбои в работе различных служб.

- Искренне надеюсь, что данный портал станет отличным инструментом взаимодействия жителей и властей города, а также позволит сделать наш Радужный комфортнее и уютнее, – написала в личном аккаунте в социальной сети «Инстаграм» руководитель муниципалитета Наталья Гулина.

Стоит отметить, что подобные информационные ресурсы уже успешно работают в других муниципальных образованиях Югры. Чтобы получить полный доступ к услугам портала, необходимо зарегистрироваться на сайте по ссылке. После этого можно сообщить о проблеме или предложить свои идеи благоустройства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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