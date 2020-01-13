2020-01-13T06:45:14+03:00
Здоровье

Для лечения пожилых югорчан власти начнут привлекать частные клиники

Лечение будет проходить в рамках проекта «Старшее поколение»
Руслан Савинов
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Для лечения пожилых югорчан власти начнут привлекать частные клиникиДля лечения пожилых югорчан власти начнут привлекать частные клиникиФото: pixabay.com
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Депутат и координатор проекта «Старшее поколение» Владимир Семенов рассказал о реализации пилотного проекта по вовлечению частных медицинских организаций при лечении югорчан. По информации думы Югры, подобные медицинские услуги окажут людям в возрасте 65 лет и старше.

- Согласно постановлению с 1 января 2020 года в ряде субъектов РФ начинается пилотный проект по привлечению частных медицинских клиник для предоставления на дому социального патронажа, - отметил парламентарий.

Частные медицинские учреждения помимо лицензий или участия в территориальной программе обязательного медицинского страхования должны находиться в пределах шаговой доступности в городе. Уточняется, что расположение должно быть в пределах часового проезда до места проживания лиц в возрасте 65 лет и старше в сельской местности.

Отбором организаций займутся органы социальной защиты согласно утвержденным критериям.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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