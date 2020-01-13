Погода в Югре 13 января: местами метель

13 Янв. 2020 2020-01-13T05:33:24+03:00

Температура днем не опустится ниже -11 градусов

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В понедельник, 13 января, в Ханты-Мансийском автономном округе ожидается облачная погода. Местами пройдет небольшой снег с метелью. Ветер южный 7 - 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью -19, -24 градуса, днем -6, -11 градусов.

В Ханты-Мансийске будет облачно. Прогнозируется снег с метелью. Ветер южный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -6, -8 градусов.

В Сургуте станет пасмурно, небольшой снег. Ветер южный 7-8 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -8, -9 градусов.

В Нижневартовске прогнозируется пасмурный день и небольшой снег. Ветер южный 7-8 метров в секунду. Температура воздух днем составит -10, -11 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU