Погода в Югре 13 января: местами метель
В понедельник, 13 января, в Ханты-Мансийском автономном округе ожидается облачная погода. Местами пройдет небольшой снег с метелью. Ветер южный 7 - 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью -19, -24 градуса, днем -6, -11 градусов.
В Ханты-Мансийске будет облачно. Прогнозируется снег с метелью. Ветер южный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -6, -8 градусов.
В Сургуте станет пасмурно, небольшой снег. Ветер южный 7-8 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -8, -9 градусов.
В Нижневартовске прогнозируется пасмурный день и небольшой снег. Ветер южный 7-8 метров в секунду. Температура воздух днем составит -10, -11 градусов.
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ИСТОЧНИК KP.RU