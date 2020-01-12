2020-01-12T16:45:23+03:00
Общество

В Югре будут следить за браконьерами, которые охотятся на лосей

С 13 января стартует операция «Лось»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Югре будут следить за браконьерами, которые охотятся на лосейВ Югре будут следить за браконьерами, которые охотятся на лосейФото: pixabay.com
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Инспекторы Природнадзора ХМАО-Югры с завтрашнего дня, 13 января, начинают патрулировать леса региона. Как сообщает пресс-служба ведомства, в рамках операции «Лось» контролировать ситуацию в охотничьих угодьях будут полицейские, специалисты Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Югре и производственные охотничьи инспекторы.

Операция «Лось» продлится до 2 февраля. Она проводится в связи с окончанием сезона охоты на это животное, чтобы пресечь факты браконьерства.

Итоги операции подведут и обнародуют 9 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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