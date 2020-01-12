В Югре будут следить за браконьерами, которые охотятся на лосей
С 13 января стартует операция «Лось»
В Югре будут следить за браконьерами, которые охотятся на лосейФото: pixabay.com
Изменить размер текста:
Инспекторы Природнадзора ХМАО-Югры с завтрашнего дня, 13 января, начинают патрулировать леса региона. Как сообщает пресс-служба ведомства, в рамках операции «Лось» контролировать ситуацию в охотничьих угодьях будут полицейские, специалисты Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Югре и производственные охотничьи инспекторы.
Операция «Лось» продлится до 2 февраля. Она проводится в связи с окончанием сезона охоты на это животное, чтобы пресечь факты браконьерства.
Итоги операции подведут и обнародуют 9 февраля.
ИСТОЧНИК KP.RU