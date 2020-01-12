В Югре в 2019 году обустроили более 1,2 тысяч контейнерных площадок
В Югре с 2019 года перешли на новую систему обращения с отходом, проводится модернизация инфраструктуры. За год в регионе обустроили более 1,2 тысяч контейнерных площадок, закуплено почти 6 тысяч контейнеров.
В регионе появляются и площадки временного накопления. Например, в работе – площадки в посёлке Пырьях и селе Троица ХМАО-Югры. Остальные будут обустроены к лету 2020 года. Они позволят хранить твёрдые коммунальные отходы до 11 месяцев, а потом отправлять мусор на переработку, утилизацию и дальнейшее хранение.
Между тем, до 2024 году в Югре планируют построить пять полигонов по сортировке и переработке отходов. В Нефтеюганском районе строительство уже началось, а в Октябрьском и Ханты-Мансийском районах объявлен конкурс инвесторов. В Сургутском и Нижневартовском районах выделены участки под возведение.
Появление таких полигонов – один из шагов по сохранению окружающей среды в округе по национальному проекту «Экология».
ИСТОЧНИК KP.RU