12 Янв. 2020 2020-01-12T14:57:25+03:00

В Югре в 2019 году обустроили более 1,2 тысяч контейнерных площадок Фото: pixabay.com

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В Югре с 2019 года перешли на новую систему обращения с отходом, проводится модернизация инфраструктуры. За год в регионе обустроили более 1,2 тысяч контейнерных площадок, закуплено почти 6 тысяч контейнеров.

В регионе появляются и площадки временного накопления. Например, в работе – площадки в посёлке Пырьях и селе Троица ХМАО-Югры. Остальные будут обустроены к лету 2020 года. Они позволят хранить твёрдые коммунальные отходы до 11 месяцев, а потом отправлять мусор на переработку, утилизацию и дальнейшее хранение.

Между тем, до 2024 году в Югре планируют построить пять полигонов по сортировке и переработке отходов. В Нефтеюганском районе строительство уже началось, а в Октябрьском и Ханты-Мансийском районах объявлен конкурс инвесторов. В Сургутском и Нижневартовском районах выделены участки под возведение.

Появление таких полигонов – один из шагов по сохранению окружающей среды в округе по национальному проекту «Экология».

ИСТОЧНИК KP.RU