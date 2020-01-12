2020-01-12T11:46:36+03:00
Происшествия

Житель Сургута, убивший приятеля во время ссоры, вернётся в тюрьму

Дело направлено в суд
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Житель Сургута, убивший приятеля во время ссоры, вернётся в тюрьмуЖитель Сургута, убивший приятеля во время ссоры, вернётся в тюрьмуФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

В Сургуте направлено в суд уголовное дело в отношении местного жителя, который обвиняется в убийстве знакомого.

Как сообщили в пресс-службе городской прокуратуры, в ноябре 2019 года пьяный мужчина пришёл в квартиру к знакомому в один из домов по ул. Маяковского. Во время разговоров между ними произошла ссора, во время которой гость пырнул ножом приятеля в область грудной клетки. Потерпевший скончался на месте преступления.

Ранее обвиняемый уже отбывал наказание за убийство и освободился из мест лишения свободы в 2015 году. Сейчас дело направлено в суд, мужчине может грозить до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Югре будут следить за браконьерами, которые охотятся на лосей
В Югре в 2019 году обустроили более 1,2 тысяч контейнерных площадок
Житель Сургута, убивший приятеля во время ссоры, вернётся в тюрьму
Погода в Югре 12 января: изморозь и слабая метель
Видео: в Урае задержали водителя без прав, от которого разило перегаром
Селянин из Югры, страдающий психическим расстройством, лишился водительских прав
В Пыть-Яхе женщина осталась без денег, когда пошла в магазин за добавкой алкоголя
Погода в Югре 11 января: местами пройдёт небольшой снег
Госавтоинспекция ХМАО рассказала о своих онлайн-госуслугах
Югорчанки защитят честь ХМАО в бассейнах Китая и Венгрии
У скорой помощи Нефтеюганска выдались тяжелые праздники
Свыше тысячи литров подозрительного алкоголя изъяла полиция Нижневартовска
Любителям порыбачить в окрестностях Нижневартовска придется подождать до февраля
Ураец подарил украденный телефон своей супруге
Региональный оператор за новогодние праздники решил сотни проблем югорчан
Жителя Октябрьского района лишили водительских прав из-за проблем с психикой
Проезд в автобусах Мегиона стал дороже на пять рублей
В Лангепасе приостановили работу кафе
В Нягани приступили к борьбе по продаже никотиновых леденцов
Таджичку осудили в Нижневартовске за незаконное пересечение границы
Глава Сургута рассказал о своих желаниях Деду Морозу
В Югре приняли в эксплуатацию все межмуниципальные переправы
Стали известны итоги «Мамонт Race Ханты-Мансийск»
Молодой советчанин ответит за повреждение леса
Процедура эндоскопии в Нягани теперь будет проходить с максимальным комфортом
Югорский телефон доверия по борьбе с коррупцией принял около шестидесяти звонков в 2019 году
Ураец пытался продать шапку и лишился почти 80 тысяч рублей
Губернатор Югры запретила мигрантам работать в регионе водителями