Житель Сургута, убивший приятеля во время ссоры, вернётся в тюрьму

12 Янв. 2020 2020-01-12T11:46:36+03:00

Изменить размер текста: A A

В Сургуте направлено в суд уголовное дело в отношении местного жителя, который обвиняется в убийстве знакомого.

Как сообщили в пресс-службе городской прокуратуры, в ноябре 2019 года пьяный мужчина пришёл в квартиру к знакомому в один из домов по ул. Маяковского. Во время разговоров между ними произошла ссора, во время которой гость пырнул ножом приятеля в область грудной клетки. Потерпевший скончался на месте преступления.

Ранее обвиняемый уже отбывал наказание за убийство и освободился из мест лишения свободы в 2015 году. Сейчас дело направлено в суд, мужчине может грозить до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU