Видео: в Урае задержали водителя без прав, от которого разило перегаром

11 Янв. 2020 2020-01-11T11:50:39+03:00

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В Урае сотрудники ГИБДД ОМВД России по городу остановили водителя транспорта, который ехал с неработающими стоп-сигналами. Как сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре, при проверке документов полицейские выяснили, что у мужчины нет прав, страхового полиса ОСАГО, да и разило от него алкоголем.

Правонарушитель согласился пройти освидетельствование, в результате которого прибор измерения алкоголя показал 0,234 промилле. Кроме того, полицейские выяснили, что в 2017 году мужчина уже привлекался к административной ответственности за управление автомобилем в пьяном виде. За это его лишили права управления транспортом на 1,5 года.

Сейчас в отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 2-х лет со штрафом в размере от 200 тысяч рублей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.ugra.kp.ru/video/embed/754064" frameborder="0"></iframe> В Урае задержали водителя без прав, от которого разило перегаром.

ИСТОЧНИК KP.RU