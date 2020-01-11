2020-01-11T11:50:39+03:00
Происшествия

Видео: в Урае задержали водителя без прав, от которого разило перегаром

Возбуждено уголовное дело
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
Изменить размер текста:

В Урае сотрудники ГИБДД ОМВД России по городу остановили водителя транспорта, который ехал с неработающими стоп-сигналами. Как сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре, при проверке документов полицейские выяснили, что у мужчины нет прав, страхового полиса ОСАГО, да и разило от него алкоголем.

Правонарушитель согласился пройти освидетельствование, в результате которого прибор измерения алкоголя показал 0,234 промилле. Кроме того, полицейские выяснили, что в 2017 году мужчина уже привлекался к административной ответственности за управление автомобилем в пьяном виде. За это его лишили права управления транспортом на 1,5 года.

Сейчас в отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 2-х лет со штрафом в размере от 200 тысяч рублей.

В Урае задержали водителя без прав, от которого разило перегаром.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Видео: в Урае задержали водителя без прав, от которого разило перегаром
Селянин из Югры, страдающий психическим расстройством, лишился водительских прав
В Пыть-Яхе женщина осталась без денег, когда пошла в магазин за добавкой алкоголя
Погода в Югре 11 января: местами пройдёт небольшой снег
Госавтоинспекция ХМАО рассказала о своих онлайн-госуслугах
Югорчанки защитят честь ХМАО в бассейнах Китая и Венгрии
У скорой помощи Нефтеюганска выдались тяжелые праздники
Свыше тысячи литров подозрительного алкоголя изъяла полиция Нижневартовска
Любителям порыбачить в окрестностях Нижневартовска придется подождать до февраля
Ураец подарил украденный телефон своей супруге
Региональный оператор за новогодние праздники решил сотни проблем югорчан
Жителя Октябрьского района лишили водительских прав из-за проблем с психикой
Проезд в автобусах Мегиона стал дороже на пять рублей
В Лангепасе приостановили работу кафе
В Нягани приступили к борьбе по продаже никотиновых леденцов
Таджичку осудили в Нижневартовске за незаконное пересечение границы
Глава Сургута рассказал о своих желаниях Деду Морозу
В Югре приняли в эксплуатацию все межмуниципальные переправы
Стали известны итоги «Мамонт Race Ханты-Мансийск»
Молодой советчанин ответит за повреждение леса
Процедура эндоскопии в Нягани теперь будет проходить с максимальным комфортом
Югорский телефон доверия по борьбе с коррупцией принял около шестидесяти звонков в 2019 году
Ураец пытался продать шапку и лишился почти 80 тысяч рублей
Губернатор Югры запретила мигрантам работать в регионе водителями