Селянин из Югры, страдающий психическим расстройством, лишился водительских прав

11 Янв. 2020 2020-01-11T11:25:44+03:00

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Прокуратура Октябрьского района провела проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения. Как сообщили в пресс-службе окружного ведомства, оказалось, житель посёлка Сергино, у которого есть все признаки хронического бредового расстройства, имеет право управлять транспортом категорий «В», «С» и «D».

Учитывая действующее законодательство, наличие такого заболевания является медицинским противопоказанием к управлению транспортом.

Прокурор Октябрьского района направил в суд заявление о том, чтобы прекратить право мужчины управлять транспортом. Суд заявление рассмотрел и удовлетворил.

Исполнение судебного решения контролируется.

ИСТОЧНИК KP.RU