Селянин из Югры, страдающий психическим расстройством, лишился водительских прав
Прокуратура Октябрьского района провела проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения. Как сообщили в пресс-службе окружного ведомства, оказалось, житель посёлка Сергино, у которого есть все признаки хронического бредового расстройства, имеет право управлять транспортом категорий «В», «С» и «D».
Учитывая действующее законодательство, наличие такого заболевания является медицинским противопоказанием к управлению транспортом.
Прокурор Октябрьского района направил в суд заявление о том, чтобы прекратить право мужчины управлять транспортом. Суд заявление рассмотрел и удовлетворил.
Исполнение судебного решения контролируется.
ИСТОЧНИК KP.RU