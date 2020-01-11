Погода в Югре 11 января: местами пройдёт небольшой снег

11 Янв. 2020 2020-01-11T05:55:08+03:00

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В Югре сегодня, 11 января, ожидается облачность с прояснениями. Местами небольшой снег, изморозь. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -6…-11 ºС, местами -12…-17 ºС, днем -4…-9 ºС, местами -10…-15 ºС.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями, без осадков, изморозь. Ветер будет дуть юго-западный 7-12 м/с. Температура ночью -8…-10 C, днём -6…-8 C.

ИСТОЧНИК KP.RU