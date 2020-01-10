2020-01-10T16:20:23+03:00
Общество

Госавтоинспекция ХМАО рассказала о своих онлайн-госуслугах

За прошлый год через интернет тысячи югорчан оформили свои документы
Руслан Савинов
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Госавтоинспекция ХМАО рассказала о своих онлайн-госуслугах. Фото ГИБДД Югры.Госавтоинспекция ХМАО рассказала о своих онлайн-госуслугах. Фото ГИБДД Югры.
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В 2019 году сотрудники ГИБДД Ханты-Мансийского автономного округа оказали более 360 тысяч госуслуг. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Региональная автоинспекция зарегистрировала более 200 тысяч транспортных средств. Свыше 134 тысяч услуг сотрудники оказали по вопросам выдачи водительских удостоверений.

Напомним, что с порядком предоставления упомянутых услуг можно ознакомиться на официальном сайте Госавтоинспекции. Также такая возможность есть на «Едином портале государственных услуг Российской Федерации».

На едином портале услуг регистрационно-экзаменационные подразделения Югры приняли более 270 тысяч обращений граждан. Из них по вопросам регистрации транспорта - около 163 тысяч и выдачи водительских удостоверений – более 106 тысяч. Югорчане отметили удобство данного сервиса для решения своих вопросов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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