2020-01-10T16:17:48+03:00
Спорт

Югорчанки защитят честь ХМАО в бассейнах Китая и Венгрии

Им предстоит упорная борьба
Руслан Савинов
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Югорчанки защитят честь ХМАО в бассейнах Китая и Венгрии. Фото центра спортивной подготовки.Югорчанки защитят честь ХМАО в бассейнах Китая и Венгрии. Фото центра спортивной подготовки.
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Спортсменка ватерпольного клуба «Югра» Анна Тимофеева из окружной столицы сыграет за сборную России на Чемпионате Европы по водному поло среди мужских и женских команд. По данным центра спортивной подготовки сборных команд Ханты-Мансийского автономного округа, состязание пройдет в Будапеште с 12 по 26 января.

Всего в турнире примут участие спортсменки из двенадцати стран. Женская сборная России выступит против Словакии 12 января, Сербии - 13 января, Венгрии - 15 января, Хорватии - 17 января и Греции - 19 января. Серия плей-офф стартует 21 января.

Другая спортсменка из Ханты-Мансийска Анна Егорова выступит в составе сборной на международном турнире в Китае. Первый этап пройдет с 14 по 15 января в Шэньчжэне, второй - с 18 по 19 января в Пекине.

В данных состязаниях примут участие 70 спортсменов из 26 стран мира. Турнир пройдет среди лучших пловцов земного шара. Среди них: чемпионы и призеры Олимпийских игр, мировых чемпионатов, обладателей рекордов мира.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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