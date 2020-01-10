У скорой помощи Нефтеюганска выдались тяжелые праздники
Нефтеюганская городская станция скорой медицинской помощи подвела итоги работы в новогодние праздники. Как рассказали в окружном департаменте здравоохранения, с 1 января на линии дежурили десять бригад, девять из которых - суточные.
Вызовы были самые разнообразные. Людей беспокоили ОРВИ, бронхиты и астмы – более полутора сотен случаев. Инфаркты миокарда, стенокардии – пять случаев. Также 17 роженицам понадобилась срочная помощь. Также случались инсульты, травмы и отравления.
За первые восемь дней нового года на пульт диспетчера поступило более почти тысяча обращений о помощи в экстренной и неотложной форме. Основную часть составили вызовы к пациентам с обострением уже имеющихся хронических заболеваний. Всем, кто обратился к медикам, была оказана помощь на месте или, при необходимости, дальнейшая госпитализация.
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ИСТОЧНИК KP.RU