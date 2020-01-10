Свыше тысячи литров подозрительного алкоголя изъяла полиция Нижневартовска

10 Янв. 2020 2020-01-10T15:43:51+03:00

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Участковые совместно с инспекторами по делам несовершеннолетних в Нижневартовске посетили торговые объекты и нашли недобросовестных продавцов. Как сообщили в пресс-служба регионального УМВД, упомянутые торговцы продавали алкоголь в обход закона.

Поводом для проверки послужили сообщения жителей города. Бдительные вартовчане жаловались на то, что в небольших павильонах с нарушением законодательства продавали спиртное. Проверки подтвердили сообщения.

Всего было из незаконного оборота было изъято более тысячи литров спиртосодержащей продукции. В основном алкоголь продавался в нестационарных точках. Четверо индивидуальных предпринимателей ответят по административной статье «Нарушение правил продажи спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».

В дальнейшем материалы дел будут направлены в мировые суды. Там их рассмотрят и утвердят решения.

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ИСТОЧНИК KP.RU