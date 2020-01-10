Ураец подарил украденный телефон своей супруге

10 Янв. 2020 2020-01-10T15:14:42+03:00

Ему не хватило своих денег на достойный подарок

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В дежурную часть Урая обратилась женщина с сообщением о пропаже телефона. По информации УМВД ХМАО, судьба гаджета оказалась весьма интересной.

Женщина оплачивала товар в одном из магазинов. Там она случайно лишилась своего мобильного телефона, но не могла понять как. Когда забывчивая женщина вернулась домой, то обнаружила пропажу. После этого она сразу обратилась в полицию.

Правоохранители установили нарушителя. Им оказался ранее не судимый 39-летний мужчина. Выяснилось, что он находился за потерпевшей в очереди и видел, как та положила телефон рядом с сумкой. По его словам, в этот момент у него возник умысел похитить вещь.

Свой поступок он объяснил нехваткой средств на подарок жене. Дома воришка подарил телефон супруге. Также он рассказал ей, откуда взял презент. Женщина потребовала вернуть телефон, но подозреваемый отказался. Вместо этого он решил употребить спиртного.

В данный момент упомянутый телефон возвращен истинной владелице. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Он находится под подпиской о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU