Региональный оператор за новогодние праздники решил сотни проблем югорчан

10 Янв. 2020 2020-01-10T15:01:54+03:00

Всего было около 200 обращений от жителей

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Для предотвращения внештатных ситуаций региональный оператор организовал дежурство сотрудников. Как сообщается на официальных ресурсах «Югра-Экология», основным поводом для звонков были переполненные контейнеры.

Сразу после поступления звонка специалисты оперативно связывались с контрагентами на местах для устранения проблем. В течение суток сложные ситуации обычно разрешали.

Отметим, что «Югра-Экология» обслуживает во всех муниципалитетах ХМАО около девяти тысяч контейнерных площадок. Работа в новогодние дни проводилась бесперебойно.

- Лидером в кавычках в эти дни стал Сургут. Большая часть звонков пришлась именно от жителей этого города, рассказал исполнительный директор по обращению с ТКО Павел Ващенко.

К концу новогодних каникул ситуация стабилизировалась. Сейчас все операторы работают согласно графику.

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ИСТОЧНИК KP.RU