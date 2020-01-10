2020-01-10T15:01:54+03:00
Общество

Региональный оператор за новогодние праздники решил сотни проблем югорчан

Всего было около 200 обращений от жителей
Руслан Савинов
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Региональный оператор за новогодние праздники решил сотни проблем югорчан. Фото Югра-Экология».Региональный оператор за новогодние праздники решил сотни проблем югорчан. Фото Югра-Экология».
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Для предотвращения внештатных ситуаций региональный оператор организовал дежурство сотрудников. Как сообщается на официальных ресурсах «Югра-Экология», основным поводом для звонков были переполненные контейнеры.

Сразу после поступления звонка специалисты оперативно связывались с контрагентами на местах для устранения проблем. В течение суток сложные ситуации обычно разрешали.

Отметим, что «Югра-Экология» обслуживает во всех муниципалитетах ХМАО около девяти тысяч контейнерных площадок. Работа в новогодние дни проводилась бесперебойно.

- Лидером в кавычках в эти дни стал Сургут. Большая часть звонков пришлась именно от жителей этого города, рассказал исполнительный директор по обращению с ТКО Павел Ващенко.

К концу новогодних каникул ситуация стабилизировалась. Сейчас все операторы работают согласно графику.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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