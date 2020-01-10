2020-01-10T14:46:12+03:00
Общество

Жителя Октябрьского района лишили водительских прав из-за проблем с психикой

У него имелся диагноз «Бред»
Руслан Савинов
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Жителя Октябрьского района лишили водительских прав из-за проблем с психикойЖителя Октябрьского района лишили водительских прав из-за проблем с психикойФото: pixabay.com
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В Октябрьском районе местный житель, страдающий психическим заболеванием, лишен права управления транспортными средствами. Подробности случая сообщила пресс-служба прокуратуры ХМАО.

Проверка правоохранителей на дорогах показала, что житель поселка Сергино имел водительское удостоверение на право управление транспортными средствами категорий «В», «С» и «D». Но в соответствии с заключением судебно-психиатрической комиссии у него имелись признаки наличия хронического расстройства. Упомянутое расстройство отражено в виде диагноза «Бред».

По законодательству наличие этого заболевания является медицинским противопоказанием к управлению транспортом. В суд было направлено заявление о прекращении действия водительских прав мужчины.

Орган правосудия удовлетворил требования. Ведется контроль исполнения судебного решения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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