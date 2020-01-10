2020-01-10T14:29:22+03:00
Общество

Проезд в автобусах Мегиона стал дороже на пять рублей

В новый год с новыми ценами
Руслан Савинов
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Проезд в автобусах Мегиона стал дороже на пять рублейПроезд в автобусах Мегиона стал дороже на пять рублейФото: pixabay.com
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С января в Мегионе увеличилась стоимость проезда на муниципальных автобусных маршрутах. Об изменении тарифов сообщила городская администрация.

Отмечается, что служба по тарифам утвердила новые цена на пассажирские перевозки на новый 2020 год. Например, проезд в общественном транспорте по кольцевым городским маршрутам №1 и №2 отныне стоит 30 рублей за поездку с человека.

Новая цена билета по маршруту № 151 (Мегион - Высокий) составляет теперь 50 рублей. Известно, что это ниже максимального тарифа на перевозки пассажиров и багажа автотранспортом по муниципальным маршрутам установленного приказом №134.

В социальных сетях мегионцы уже начали делиться «радостными» эмоциями от изменения тарифов. О каких-либо еще изменениях стоимости проезда на городских автобусах в течение 2020 года не сообщается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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