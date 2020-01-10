2020-01-10T14:19:51+03:00
Общество

В Лангепасе приостановили работу кафе

В «Фараоне» выявили санитарные нарушения
Руслан Савинов
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В Лангепасе приостановили работу кафеВ Лангепасе приостановили работу кафеФото: pixabay.com
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Сотрудники Роспотребнадзора нашли нарушения санитарно-эпидемиологических норм в кафе «Фараон». О дальнейшей судьбе заведения сообщила пресс-служба управления федеральной службы судебных приставов ХМАО.

После обнаружения недочетов был составлен административный протокол по статье «Нарушение требований к организации питания населения». Затем суд постановил назначить приостановил деятельности кафе на 45 суток.

Судебные приставы представили руководству кафе постановление об исполнительном производстве. Они опечатали оборудование и помещение общепита.

Владельцу кафе разъяснили, что в случае неисполнения решения суда, к нему применят меры административного характера. На протяжении срока действия наказания приставы будут контролировать, действительно ли кафе закрыто и работает над устранением недочетов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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