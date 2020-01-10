2020-01-10T13:54:19+03:00
Общество

В Нягани приступили к борьбе по продаже никотиновых леденцов

Подозрительные сладости уже изъяли
Руслан Савинов
Поделиться:
В Нягани приступили к борьбе по продаже никотиновых леденцов. Фото Роспотребнадзора ХМАО.В Нягани приступили к борьбе по продаже никотиновых леденцов. Фото Роспотребнадзора ХМАО.
Изменить размер текста:

В няганьском ТЦ «Эмдер» проверяющие выявили нетабачную никотин - содержащая продукцию с сомнительной маркировкой. О ходе борьбы с никотиновыми сладостями сообщило Роспотребнадзор Югры.

Специалисты заприметили никотиновые леденцы со вкусом смородины, ананаса и винограда. У этих продуктов не оказалось документов, подтверждающих их соответствие установленным требованиям. Это нарушение закона «О безопасности пищевой продукции».

Подозрительные сласти изъяли из оборота. В отношении индивидуального предпринимателя возбуждены два административных дела, выдано предписание.

Эксперты напомнили югорчанам, что при попадании в организм человека никотин быстро превращается в депрессант, угнетающий нервную систему. Он вызывает судороги, нарушение ритма сердца, колебание артериального давления. Длительное употребление может вызвать ряд хронических болезней.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ураец подарил украденный телефон своей супруге
Региональный оператор за новогодние праздники решил сотни проблем югорчан
Жителя Октябрьского района лишили водительских прав из-за проблем с психикой
Проезд в автобусах Мегиона стал дороже на пять рублей
В Лангепасе приостановили работу кафе
В Нягани приступили к борьбе по продаже никотиновых леденцов
Таджичку осудили в Нижневартовске за незаконное пересечение границы
Глава Сургута рассказал о своих желаниях Деду Морозу
В Югре приняли в эксплуатацию все межмуниципальные переправы
Стали известны итоги «Мамонт Race Ханты-Мансийск»
Молодой советчанин ответит за повреждение леса
Процедура эндоскопии в Нягани теперь будет проходить с максимальным комфортом
Югорский телефон доверия по борьбе с коррупцией принял около шестидесяти звонков в 2019 году
Ураец пытался продать шапку и лишился почти 80 тысяч рублей
Губернатор Югры запретила мигрантам работать в регионе водителями