10 Янв. 2020 2020-01-10T13:54:19+03:00

В Нягани приступили к борьбе по продаже никотиновых леденцов. Фото Роспотребнадзора ХМАО.

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В няганьском ТЦ «Эмдер» проверяющие выявили нетабачную никотин - содержащая продукцию с сомнительной маркировкой. О ходе борьбы с никотиновыми сладостями сообщило Роспотребнадзор Югры.

Специалисты заприметили никотиновые леденцы со вкусом смородины, ананаса и винограда. У этих продуктов не оказалось документов, подтверждающих их соответствие установленным требованиям. Это нарушение закона «О безопасности пищевой продукции».

Подозрительные сласти изъяли из оборота. В отношении индивидуального предпринимателя возбуждены два административных дела, выдано предписание.

Эксперты напомнили югорчанам, что при попадании в организм человека никотин быстро превращается в депрессант, угнетающий нервную систему. Он вызывает судороги, нарушение ритма сердца, колебание артериального давления. Длительное употребление может вызвать ряд хронических болезней.

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ИСТОЧНИК KP.RU