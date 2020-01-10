Таджичку осудили в Нижневартовске за незаконное пересечение границы
Нижневартовский городской суд вынес приговор гражданке Таджикистана. По информации прокуратуры ХМАО, она признана виновной по уголовной статье «Пересечение государственной границы гражданином, въезд которому не разрешен».
Известно, что в апреле 2016 года женщину привлекли к административной ответственности. Это предполагало запрет на въезд в Россию в течение пяти лет со дня выдворения.
Но она не сдавалась. Мигрантка сменила свои имя и фамилию и в июле 2016 года опять прибыла в Сургут. Там в октябре 2016 года ее вновь привлекли к административной ответственности и депортировали из страны.
В очередной раз сменив свои имя и фамилию в октябре 2017 года таджичка пересекла государственную границу России. Вскоре ее задержали правоохранители.
На этот раз ее ожидало суровое наказание. Суд назначил виновной лишение свободы на год и четыре месяца с отбыванием в колонии-поселении.
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ИСТОЧНИК KP.RU