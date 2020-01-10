2020-01-10T13:34:34+03:00
Происшествия

Таджичку осудили в Нижневартовске за незаконное пересечение границы

Она неоднократно стремилась попасть в Россию
Руслан Савинов
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Таджичку осудили в Нижневартовске за незаконное пересечение границыТаджичку осудили в Нижневартовске за незаконное пересечение границыФото: pixabay.com
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Нижневартовский городской суд вынес приговор гражданке Таджикистана. По информации прокуратуры ХМАО, она признана виновной по уголовной статье «Пересечение государственной границы гражданином, въезд которому не разрешен».

Известно, что в апреле 2016 года женщину привлекли к административной ответственности. Это предполагало запрет на въезд в Россию в течение пяти лет со дня выдворения.

Но она не сдавалась. Мигрантка сменила свои имя и фамилию и в июле 2016 года опять прибыла в Сургут. Там в октябре 2016 года ее вновь привлекли к административной ответственности и депортировали из страны.

В очередной раз сменив свои имя и фамилию в октябре 2017 года таджичка пересекла государственную границу России. Вскоре ее задержали правоохранители.

На этот раз ее ожидало суровое наказание. Суд назначил виновной лишение свободы на год и четыре месяца с отбыванием в колонии-поселении.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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