2020-01-10T13:18:39+03:00
Общество

Глава Сургута рассказал о своих желаниях Деду Морозу

Одно из них очень личное
Руслан Савинов
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Глава Сургута рассказал о своих желаниях Деду Морозу. Фото из соцсети «ВКонтакте».Глава Сургута рассказал о своих желаниях Деду Морозу. Фото из соцсети «ВКонтакте».
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Глава Сургута Вадим Шувалов рассказал о своей встрече с Дедом Морозом и тех желаниях, которые загадал ему. Об этом он сообщил на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

- Встретился на Рождественской Елке с Дедушкой Морозом. На всякий случай попросил исполнить и мои три заветных желания, - поделился Вадим Шувалов.

Его первым желанием стало то, чтобы в Сургут вкладывалось как можно больше инвесторов. По его словам, это поможет построить больше детских садов и школ.

Вторым злободневным желанием стала мечта, чтобы подрядчики выполняли все работы в срок и без нареканий. Если оно сбудется, то абсолютно все сургутские дороги будут ровные и остановки поставлены в срок.

Наконец третье желание он загадал очень личное. Глава Сургута попросил крепкого здоровья своим маме и папе.

- Казалось бы, ребячество. Но кто сказал, что чудес не бывает? А вы бы что попросили у Дедушки?, - вопрошает Шувалов.

Насколько выполнимы желания градоначальника покажет наступивший 2020 год. Для этого есть все условия.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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