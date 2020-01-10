10 Янв. 2020 2020-01-10T13:17:09+03:00

В Югре приняли в эксплуатацию все межмуниципальные переправы. Фото МЧС ХМАО.

Их число достигло почти восьми десятков

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Инспекторы по маломерным судам проверили переправы межмуниципального и технологического значения на территории Ханты-Мансийского автономного округа. Результаты проверки сообщила пресс-служба регионального МЧС.

Всего в Югре округе утвердили к эксплуатации 79 переправ: из них 56 межмуниципального значения и 23 технологического. Все зимники имеют среднюю грузоподъемность двадцать тонн.

Специалисты также напомнили северянам о правилах поведения на переправах. В первую очередь необходимо строго выполнять требования информационных знаков. Ни в коем случае нельзя допускать нагрузки, превышающей грузоподъемность льда.

Отмечается, что выезжать на лед нужно медленно и без торможений. Запрещено останавливаться или осуществлять иные резкие маневры, такие как разворот или обгон, нельзя заправлять свой автомобиль горючим непосредственно на переправе.

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ИСТОЧНИК KP.RU