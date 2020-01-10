2020-01-10T13:17:09+03:00
Общество

В Югре приняли в эксплуатацию все межмуниципальные переправы

Их число достигло почти восьми десятков
Руслан Савинов
Поделиться:
В Югре приняли в эксплуатацию все межмуниципальные переправы. Фото МЧС ХМАО.В Югре приняли в эксплуатацию все межмуниципальные переправы. Фото МЧС ХМАО.
Изменить размер текста:

Инспекторы по маломерным судам проверили переправы межмуниципального и технологического значения на территории Ханты-Мансийского автономного округа. Результаты проверки сообщила пресс-служба регионального МЧС.

Всего в Югре округе утвердили к эксплуатации 79 переправ: из них 56 межмуниципального значения и 23 технологического. Все зимники имеют среднюю грузоподъемность двадцать тонн.

Специалисты также напомнили северянам о правилах поведения на переправах. В первую очередь необходимо строго выполнять требования информационных знаков. Ни в коем случае нельзя допускать нагрузки, превышающей грузоподъемность льда.

Отмечается, что выезжать на лед нужно медленно и без торможений. Запрещено останавливаться или осуществлять иные резкие маневры, такие как разворот или обгон, нельзя заправлять свой автомобиль горючим непосредственно на переправе.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ураец подарил украденный телефон своей супруге
Региональный оператор за новогодние праздники решил сотни проблем югорчан
Жителя Октябрьского района лишили водительских прав из-за проблем с психикой
Проезд в автобусах Мегиона стал дороже на пять рублей
В Лангепасе приостановили работу кафе
В Нягани приступили к борьбе по продаже никотиновых леденцов
Таджичку осудили в Нижневартовске за незаконное пересечение границы
Глава Сургута рассказал о своих желаниях Деду Морозу
В Югре приняли в эксплуатацию все межмуниципальные переправы
Стали известны итоги «Мамонт Race Ханты-Мансийск»
Молодой советчанин ответит за повреждение леса
Процедура эндоскопии в Нягани теперь будет проходить с максимальным комфортом
Югорский телефон доверия по борьбе с коррупцией принял около шестидесяти звонков в 2019 году
Ураец пытался продать шапку и лишился почти 80 тысяч рублей
Губернатор Югры запретила мигрантам работать в регионе водителями