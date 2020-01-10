В Югре приняли в эксплуатацию все межмуниципальные переправы
Инспекторы по маломерным судам проверили переправы межмуниципального и технологического значения на территории Ханты-Мансийского автономного округа. Результаты проверки сообщила пресс-служба регионального МЧС.
Всего в Югре округе утвердили к эксплуатации 79 переправ: из них 56 межмуниципального значения и 23 технологического. Все зимники имеют среднюю грузоподъемность двадцать тонн.
Специалисты также напомнили северянам о правилах поведения на переправах. В первую очередь необходимо строго выполнять требования информационных знаков. Ни в коем случае нельзя допускать нагрузки, превышающей грузоподъемность льда.
Отмечается, что выезжать на лед нужно медленно и без торможений. Запрещено останавливаться или осуществлять иные резкие маневры, такие как разворот или обгон, нельзя заправлять свой автомобиль горючим непосредственно на переправе.
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ИСТОЧНИК KP.RU