2020-01-10T11:40:09+03:00
Спорт

Стали известны итоги «Мамонт Race Ханты-Мансийск»

Победила взаимовыручка
Руслан Савинов
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Стали известны итоги «Мамонт Race Ханты-Мансийск». Фото администрации города.Стали известны итоги «Мамонт Race Ханты-Мансийск». Фото администрации города.
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Экстремальный зимний забег «Мамонт Race Ханты-Мансийск» впервые состоялся в окружной столице. Подробности и итоги мероприятия сообщила городская администрация.

На территории спортшколы олимпийского резерва участников забега ждали десять возводимых препятствий. Среди них были природные подъемы и спуски на уникальной по красоте трассе протяженностью два километра.

Забег провели для популяризации физической культуры и спорта. Уникальность мероприятия в том, что оно было доступно как профессиональным спортсменам, так и любителям. На трассе попробовали свои силы около полутора сотен человек.

Лучшее время в мужском забеге показала команда «Сибиряки», среди смешанных команд – «Спортики», а среди женских – «Сrazy girl». Забег не носил соревновательного характера. Напротив, во многих испытаниях в одиночку участникам пришлось бы тяжело.

Все спортсмены получили на финише сувенирные медали. Организаторы планируют провести подобное мероприятие вновь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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