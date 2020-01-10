2020-01-10T11:20:04+03:00
Происшествия

Молодой советчанин ответит за повреждение леса

От его автомобиля пострадали пять деревьев
Руслан Савинов
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Молодой советчанин ответит за повреждение леса. Фото УМВД ХМАО.Молодой советчанин ответит за повреждение леса. Фото УМВД ХМАО.
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В отношении 23-летнего советчанина возбуждено уголовное дело за повреждение лесных насаждений. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД. Отдел дознания Советского района нашел в действиях молодого человека признаки преступления по статье «Незаконная рубка, а равно повреждение до степени прекращения роста лесных насаждений».

Полицейскими установлено, что советчанин находился в одном из выделов Супринского урочища Картопского участкового лесничества. Там он повредил автомобилем пять сосен. Этими действиями мужчина причинил департаменту природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа материальный ущерб на сумму свыше пяти тысяч рублей.

Теперь суд определит наказание. Одна из санкций вменяемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет со штрафом в размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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