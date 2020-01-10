10 Янв. 2020 2020-01-10T10:53:10+03:00

Процедура эндоскопии в Нягани теперь будет проходить с максимальным комфортом Фото: pixabay.com

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В няганской городской поликлинике появилось новое диагностическое оборудование. Подробности сообщила пресс-служба департамента здравоохранения ХМАО.

Кабинет эндоскопии учреждения дооснастили двумя стойками. Ультрасовременное оборудование позволяет выявить доброкачественные и злокачественные образования пищеварительной и бронхолегочной систем на ранних стадиях развития. Нынешнее оснащение кабинета позволяет проводить ряд процедур без наркоза: при этом пациенты не чувствуют никакого дискомфорта.

– Проведение эндоскопических обследований отражает современные тенденции развития здравоохранения, а также является гарантом постановки точного диагноза и назначения эффективного лечения в короткие сроки. В свою очередь, расширение диагностической базы учреждения – важный шаг на пути, ведущему к увеличению доступности медицинской помощи, сокращению очередей и сроков ожидания пациентами назначенного обследования, – рассказал врач-эндоскопист няганской городской поликлиники Рустем Аллагужин.

Оборудование приобретено за счет регионального бюджета. Врачи уже испытали систему. Специалисты отметили, что благодаря расширению диагностической базы смогут проводить больше скринингов. Это позволит в дальнейшем спасти здоровье сотен пациентов.

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ИСТОЧНИК KP.RU