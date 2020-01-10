10 Янв. 2020 2020-01-10T10:33:45+03:00

Югорский телефон доверия по борьбе с коррупцией принял около шестидесяти звонков в 2019 году Фото: pixabay.com

Но не все обращения были посвящены борьбе с мздоимцами

Изменить размер текста: A A

В 2019 году на телефон доверия по фактам коррупционной направленности в ХМАО поступило 57 звонков. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Отмечается, что по сравнению с 2018 годом количество обращений уменьшилось на 66%. Из поступивших звонков 15 были анонимными. Чаще всего обращались пенсионеры и инвалиды.

- Результат анализа сообщений, поступивших на телефон доверия в 2019 году, показал, что граждане обращались с информацией, не содержащей фактов нарушения служащими антикоррупционного законодательства. Поступившие обращения касались проблемных вопросов в сфере жилищно-коммунальной сферы, деятельности правоохранительных органов, а также трудовых отношений и выплаты заработной платы, - отметили в департаменте госслужбы Югры.

Все обращения были рассмотрены в установленном порядке. По 22 даны ответы разъяснительного характера и оказана консультация в решении вопросов, 23 направлены на рассмотрение в соответствующие органы власти.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU