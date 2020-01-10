2020-01-10T10:33:45+03:00
Общество

Югорский телефон доверия по борьбе с коррупцией принял около шестидесяти звонков в 2019 году

Но не все обращения были посвящены борьбе с мздоимцами
Руслан Савинов
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Югорский телефон доверия по борьбе с коррупцией принял около шестидесяти звонков в 2019 годуЮгорский телефон доверия по борьбе с коррупцией принял около шестидесяти звонков в 2019 годуФото: pixabay.com
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В 2019 году на телефон доверия по фактам коррупционной направленности в ХМАО поступило 57 звонков. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Отмечается, что по сравнению с 2018 годом количество обращений уменьшилось на 66%. Из поступивших звонков 15 были анонимными. Чаще всего обращались пенсионеры и инвалиды.

- Результат анализа сообщений, поступивших на телефон доверия в 2019 году, показал, что граждане обращались с информацией, не содержащей фактов нарушения служащими антикоррупционного законодательства. Поступившие обращения касались проблемных вопросов в сфере жилищно-коммунальной сферы, деятельности правоохранительных органов, а также трудовых отношений и выплаты заработной платы, - отметили в департаменте госслужбы Югры.

Все обращения были рассмотрены в установленном порядке. По 22 даны ответы разъяснительного характера и оказана консультация в решении вопросов, 23 направлены на рассмотрение в соответствующие органы власти.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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