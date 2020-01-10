2020-01-10T10:20:58+03:00
Происшествия

Ураец пытался продать шапку и лишился почти 80 тысяч рублей

Мошенники не дремлют
Руслан Савинов
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Ураец пытался продать шапку и лишился почти 80 тысяч рублейУраец пытался продать шапку и лишился почти 80 тысяч рублейФото: pixabay.com
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Накануне в ХМАО полицейские зафиксировали семь мошенничеств и дистанционных краж с банковских карт. Как отметили в пресс-службе УМВД Югры, в общей сложности пострадавшие добровольно перевели злоумышленникам более 460 тысяч рублей.

Так, в Урае 46-летний мужчина обратился в полицию с заявлением. Неизвестные похитили с его счета 77 тысяч рублей. Это произошло, когда он хотел продать шапку-ушанку на сайте объявлений.

Тем временем Жительница Кондинского района пыталась купить фотоаппарат на сайте «Castech.ru». Из-за мошенников она лишилась более 80 тысяч рублей.

По всем фактам преступлений полиция возбудила уголовные дела и принимает меры к задержанию подозреваемых. Сотрудники УМВД призывает югорчан быть бдительными при совершении сделок удаленным доступом. Обо всех подозрительных фактах необходимо незамедлительно сообщать в ближайший отдел полиции или по телефону 102.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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