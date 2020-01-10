Губернатор Югры запретила мигрантам работать в регионе водителями

10 Янв. 2020 2020-01-10T10:07:34+03:00

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова запретила мигрантам работать не только в такси, но и в целом водителями арендованных автомобилей. Это стало известно из подписанного ею постановления, которое опубликовано на официальном сайте регионального правительства.

Всего запрет на выдачу патентов действует на восемь видов экономической деятельности. Гастарбайтерам нельзя производить детское питания и диетические пищевые продукты, а также торговать алкоголем и табаком. В списке запретов также деятельность в сфере образования.

Кроме того, целый блок запретов распространяется на деятельность в сфере перевозок. Иностранным гражданам запрещено работать водителями такси, на регулярных перевозках в городском и пригородном сообщении.

Отметим, что подобный список видов запрещенной деятельности для иностранцев, существовал и годом ранее. Однако в новых запретах уточняется пункт о деятельности такси. Теперь в нем говорится, что мигранты не могут работать в легковом такси, а также в арендованных легковых автомобилях с водителем.

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ИСТОЧНИК KP.RU