2020-01-10T09:51:20+03:00
Происшествия

Сургутскому вору потребовалось золото, а нижневартовскому хватило и шести банок кофе

Возбуждены уголовные дела
Руслан Савинов
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Возбуждены уголовные делаВозбуждены уголовные делаФото: pixabay.com
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За прошедшие сутки в Югре произошло 39 преступлений. Из них нераскрытыми остались лишь девять. Как сообщила пресс-служба УМВД ХМАО, из всех преступлений восемь являлись кражами.

В Сургуте 19-летний подозреваемый из квартиры дома на улице Семена Билецкого похитил золотые изделия. Украшения принадлежали 37-летней женщине. Сумма ущерба составила 118 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

В Нижневартовске полиция установила подозреваемого 1985 года рождения, совершившего кражу. Из магазина по проспекту Победы он унес шесть банок кофе на сумму более 2500 рублей. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый в данный момент находится под подпиской о невыезде.

Также в Нижневартовске обнаружили купюру 1000 рублей с признаками подделки. Обнаружение фальшивки стало поводом для возбуждения уголовного дела.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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