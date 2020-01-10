Сургутскому вору потребовалось золото, а нижневартовскому хватило и шести банок кофе

10 Янв. 2020 2020-01-10T09:51:20+03:00

Изменить размер текста: A A

За прошедшие сутки в Югре произошло 39 преступлений. Из них нераскрытыми остались лишь девять. Как сообщила пресс-служба УМВД ХМАО, из всех преступлений восемь являлись кражами.

В Сургуте 19-летний подозреваемый из квартиры дома на улице Семена Билецкого похитил золотые изделия. Украшения принадлежали 37-летней женщине. Сумма ущерба составила 118 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

В Нижневартовске полиция установила подозреваемого 1985 года рождения, совершившего кражу. Из магазина по проспекту Победы он унес шесть банок кофе на сумму более 2500 рублей. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый в данный момент находится под подпиской о невыезде.

Также в Нижневартовске обнаружили купюру 1000 рублей с признаками подделки. Обнаружение фальшивки стало поводом для возбуждения уголовного дела.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU