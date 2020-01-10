Филиал центра медицины катастроф начал работу в Нягани

10 Янв. 2020 2020-01-10T09:05:27+03:00

Еще в четырех городах региона они уже функционируют

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В Нягани произошло долгожданное событие: в городе открыли филиал центра медицины катастроф. Департамент здравоохранения Югры сообщает, что за новогодние праздники в няганскую окружную больницу санитарной авиацией было госпитализировано семь человек Октябрьского, Советского и Березовского районов.

Первой спасенной пациенткой стала беременная с большой потерей крови. После оказания помощи и ее направили в перинатальный центр окружной клинической больницы Ханты-Мансийска.

Отмечается, что работа няганского филиала позволит до сорока минут сократить время прибытия авиации к жителям Октябрьского и Советского районов. Пока что период ожидания бригад скорой помощи здесь составляет от полутора до двух часов.

Добавим, что филиалы центра медицины катастроф в данный момент действуют еще в четырех местах – Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске и Березовском районе.

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ИСТОЧНИК KP.RU