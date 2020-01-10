2020-01-10T08:48:37+03:00
Происшествия

За прошедшие сутки в ХМАО случилось лишь одно ДТП

Но оно было крупным
Руслан Савинов
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За прошедшие сутки во всем регионе случилось лишь одно ДТПЗа прошедшие сутки во всем регионе случилось лишь одно ДТПФото: pixabay.com
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В Югорске на улице Калинина накануне в 18:10 случилось крупное ДТП. Подробности инцидента сообщила региональная госавтоинспекция.

Молодая девушка за рулем автомобиля «Хендай Солярис», по предварительным данным, не выбрала безопасную скорость движения. Это привело впоследствии к столкновению с автомобилем «Хендай Акцент» под управлением 47-летней женщины. В свою очередь автомобиль женщины по инерции совершил наезд на «Субару Оутбек» под управлением мужчины 1972 года рождения.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель «Хендай Солярис» получила травмы. Отмечается, что за минувшие сутки на территории Югры данный дорожный инцидент был единственным.

Добавим, что в ХМАО сотрудники госавтоинспекции задержали четыре пьяных водителя, и пять – за отказ от медицинского освидетельствования. Семь автомобилистов были привлечены к ответственности за выезд на встречку.

ГИБДД Югры напоминает, что зимой дорожные условия могут стремительно меняться. Поэтому манера вождения должна быть соответствующей. Особенно опасно совершать резкие маневры в виде обгона и перестроения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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