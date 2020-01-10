В Ханты-Мансийске чудом удалось избежать трагедии в жилом доме

10 Янв. 2020 2020-01-10T08:26:02+03:00

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Несоблюдение требований безопасности могло накануне обернуться трагедией в окружной столице Югры. Подробности предотвращения трагедии сообщила пресс-служба регионального МЧС.

Вчера, 9 января, в 14:13 диспетчер пожарной связи Ханты-Мансийска получил сообщение от мужчины о том, что в одной из квартир двухэтажного жилого на улице Ленина произошло возгорание. Осложняло ситуацию то, что в квартире находился газовый баллон. На место срочно выехали пожарные отделения.

Как выяснилось позднее, пенсионерка пыталась приготовить еду. Она включила газовую плиту и обнаружила ее неисправность. Решив, что баллон не исправен, женщина поднесла горящую спичку. Из-за этого произошло возгорание газовой смеси. Старушку спас сосед, который находился в этот момент дома. Он потушил возгорание порошковым огнетушителем до приезда пожарных. В итоге никто не пострадал.

Отмечается, что во многих частных домах жители используют газовые баллоны. Но не все соблюдают элементарные требования безопасности. МЧС по ХМАО напоминает, что при эксплуатации газовых баллонов ни в коем случае не допускается нагрев их корпуса.

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ИСТОЧНИК KP.RU