2020-01-10T08:26:02+03:00
Происшествия

В Ханты-Мансийске чудом удалось избежать трагедии в жилом доме

Сосед спас женщину от взрыва газа
Руслан Савинов
Поделиться:
В Ханты-Мансийске чудом удалось избежать трагедии в жилом домеВ Ханты-Мансийске чудом удалось избежать трагедии в жилом домеФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Несоблюдение требований безопасности могло накануне обернуться трагедией в окружной столице Югры. Подробности предотвращения трагедии сообщила пресс-служба регионального МЧС.

Вчера, 9 января, в 14:13 диспетчер пожарной связи Ханты-Мансийска получил сообщение от мужчины о том, что в одной из квартир двухэтажного жилого на улице Ленина произошло возгорание. Осложняло ситуацию то, что в квартире находился газовый баллон. На место срочно выехали пожарные отделения.

Как выяснилось позднее, пенсионерка пыталась приготовить еду. Она включила газовую плиту и обнаружила ее неисправность. Решив, что баллон не исправен, женщина поднесла горящую спичку. Из-за этого произошло возгорание газовой смеси. Старушку спас сосед, который находился в этот момент дома. Он потушил возгорание порошковым огнетушителем до приезда пожарных. В итоге никто не пострадал.

Отмечается, что во многих частных домах жители используют газовые баллоны. Но не все соблюдают элементарные требования безопасности. МЧС по ХМАО напоминает, что при эксплуатации газовых баллонов ни в коем случае не допускается нагрев их корпуса.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ураец подарил украденный телефон своей супруге
Региональный оператор за новогодние праздники решил сотни проблем югорчан
Жителя Октябрьского района лишили водительских прав из-за проблем с психикой
Проезд в автобусах Мегиона стал дороже на пять рублей
В Лангепасе приостановили работу кафе
В Нягани приступили к борьбе по продаже никотиновых леденцов
Таджичку осудили в Нижневартовске за незаконное пересечение границы
Глава Сургута рассказал о своих желаниях Деду Морозу
В Югре приняли в эксплуатацию все межмуниципальные переправы
Стали известны итоги «Мамонт Race Ханты-Мансийск»
Молодой советчанин ответит за повреждение леса
Процедура эндоскопии в Нягани теперь будет проходить с максимальным комфортом
Югорский телефон доверия по борьбе с коррупцией принял около шестидесяти звонков в 2019 году
Ураец пытался продать шапку и лишился почти 80 тысяч рублей
Губернатор Югры запретила мигрантам работать в регионе водителями