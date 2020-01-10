2020-01-10T08:07:46+03:00
Происшествия

В Сургутском районе нашли нелегальных мигрантов

Тем, кто их прописал, грозят тюремные сроки
Руслан Савинов
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В Сургутском районе нашли нелегальных мигрантовВ Сургутском районе нашли нелегальных мигрантовФото: pixabay.com
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Накануне сотрудники полиции Сургутского района выявили факты фиктивной постановки на учет иностранных граждан. Подробности сообщила пресс-служба УМВД по Ханты-Мансийскому автономному округу.

В поселке Федоровский 35-летняя женщина зарегистрировала у себя мигранта. Она сделала это без намерения предоставить ему жилое помещение для дальнейшего проживания.

Аналогичные преступления совершили 50-летний житель Белого Яра и 37-летняя жительница деревни Русскинская. Подозреваемые сознались, что совершили данные преступления для получения денег от иностранных граждан.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по статье 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания». Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде. Им грозит лишение свободы на срок до трех лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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