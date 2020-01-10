Продолжился прием заявок на грант губернатора ХМАО

10 Янв. 2020 2020-01-10T07:16:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Заявочная кампания конкурса на предоставление грантов губернатора региона на развитие гражданского общества стартовала с 16 декабря 2019 года По данным правительства Югры, прием заявок продлится до 16 января 2020 года.

Конкурс проводится по тринадцати направлениям. Среди них: наука, образование и просвещение, поддержка молодежных проектов, культура и искусство, межнациональное и межконфессиональное согласие, а также другие номинации.

Напомним, что в прошлом году на участие в первом и втором конкурсе на предоставление гранта губернатора Югры было подано 574 заявки от 341 организации региона. Из них победили и получили финансовую поддержку на реализацию проекта 127. Суммарный грантовый фонд составил 100 миллионов рублей.

Итоги первого в 2020 году конкурса будут подведены не позднее 1 апреля. Принять участие могут региональные социально ориентированные НКО. Заявки принимаются на специальном сайте «Грант губернатора Югры».

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU