2020-01-10T07:16:11+03:00
Общество

Продолжился прием заявок на грант губернатора ХМАО

Участвовать могут различные социально ориентированные НКО
Руслан Савинов
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Продолжился прием заявок на грант губернатора ХМАО. Фото правительства ХМАО.Продолжился прием заявок на грант губернатора ХМАО. Фото правительства ХМАО.
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Заявочная кампания конкурса на предоставление грантов губернатора региона на развитие гражданского общества стартовала с 16 декабря 2019 года По данным правительства Югры, прием заявок продлится до 16 января 2020 года.

Конкурс проводится по тринадцати направлениям. Среди них: наука, образование и просвещение, поддержка молодежных проектов, культура и искусство, межнациональное и межконфессиональное согласие, а также другие номинации.

Напомним, что в прошлом году на участие в первом и втором конкурсе на предоставление гранта губернатора Югры было подано 574 заявки от 341 организации региона. Из них победили и получили финансовую поддержку на реализацию проекта 127. Суммарный грантовый фонд составил 100 миллионов рублей.

Итоги первого в 2020 году конкурса будут подведены не позднее 1 апреля. Принять участие могут региональные социально ориентированные НКО. Заявки принимаются на специальном сайте «Грант губернатора Югры».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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