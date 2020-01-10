Жителя Нефтеюганска задержали при попытке сбыта наркотиков

10 Янв. 2020 2020-01-10T07:04:37+03:00

У него изъяли около двух грамм «синтетики»

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Сотрудниками полиции Нефтеюганска в ходе оперативных мероприятий по выявлению и пресечению фактов незаконного оборота наркотиков получили информация о том, что местный житель сбывает запрещенные вещества. По данным УМВД Югры, в результате проверки информация подтвердилась.

Полицейские задержали 21-летнего нефтеюганца с поличным. В ходе досмотра подозреваемого у него изъяли свертки с неизвестным веществом. Экспертиза установила, что в свертках был синтетический наркотик общей массой около двух граммов.

В признательных показаниях молодой человек раскаялся, что распространял запрещенные вещества с целью прибыли. В отношении него возбуждены уголовные дела по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Незаконный сбыт наркотических средств». Статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до двадцати лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU