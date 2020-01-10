2020-01-10T06:28:00+03:00
Спорт

Всадники из Югры отличились на паралимпийских стартах

Они проявили себя на всероссийском и международном уровне
Руслан Савинов
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Всадники из Югры отличились на паралимпийских стартах. Фото КСК «Мустанг».Всадники из Югры отличились на паралимпийских стартах. Фото КСК «Мустанг».
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Наездники из ХМАО завоевали награды чемпионата России и международных стартов «FEI PARA DRESSAGE CPEDI». По данным конноспортивного клуба Югры «Мустанг», состязания по паралимпийской выездке прошли в Московской области.

Спортсмен сборной Ханты-Мансийского автономного округа Александр Дмитриев завоевал золото всероссийских соревнований на уровне второго командного теста. Он выступал в паре с мерином Прадо - 09 и показал технический результат около 67 процентов. На международных стартах югорский спортсмен завоевал золото, преодолев испытание на 65 процентов, и бронзу с результатом в 61 процент. Подобные достижения дались ему ценой больших усилий.

Отметим, всадники, участвовавшие в международных соревнованиях, получили оценки от двух судейских бригад. Оценки пошли в зачет как международных стартов, так и чемпионата России.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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