Жители Покачей взялись за разработку новых брендов города

9 Янв. 2020 2020-01-09T15:32:31+03:00

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Глава ХМАО Наталья Комарова приняла участие в форсайт-сессии «Покачи на карте Югры: общее и уникальное». Как сообщила пресс-служба регионального правительства, мероприятие проходило для разработки нового бренда города.

По итогам двух предыдущих сессий были определены перспективы развития бренда. Также участники выявили три главных кластера: развитие туристических возможностей Покачей, развитие малого и среднего бизнеса, развитие социальных взаимоотношений.

Первая концепция «Экстрим» предполагает включение в массовые мероприятия экстремальных форм творчества и спорта. Другая концепция под названием «Пляж» направлена на развитие городских зон отдыха. Третья концепция «БизнесОК» нацелена на развитие шопинг-туризма.

По итогам мозгового штурма группа «БизнесОК» предложила создать в Покачах ягодные плантации для выращивания клюквы или брусники для дальнейшей переработки. На основе этого будет разработан турмаршрут для проведения состязаний по игре в клюквобол. Эту игру в футбол проводят на плантациях клюквы в болотных сапогах.

Группа «Пляж» предложила план благоустройства возле Голубого озера. Эта территория может стать площадкой для проведения самых разнообразных фестивалей. По замыслу авторов, на пляжной территории будет создан летний кинотеатр.

По мнению группы «Экстрим», в Покачах необходимо создать детскую канатную дорогу. Также в городе будет создан летний тюбинг.

Будущее озвученных задумок предстоит оценить экспертам. Некоторые из задумок возможно будут воплощены.

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ИСТОЧНИК KP.RU