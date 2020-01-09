Родителям новорожденных урайцев начали вручать подарки «Расту в Югре»

9 Янв. 2020 2020-01-09T15:04:57+03:00

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В Урае начали вручение подарков «Расту в Югре» родителям новорожденных урайцев в здании ЗАГС. По информации администрации города, в торжественной обстановке накануне получила подарок семья Смирновых для их дочери, появившейся на свет в первые дни 2020 года.

В минувшие выходные в родильном доме урайской клинической больницы главврач Юрий Сподар вручил подарок Надежде Овчинниковой, маме девочки, родившейся утром 2 января. Презентом стала шкатулка с мамонтенком.

Внутри красивой коробочки из березовой фанеры находится письмо губернатора Югры и мультикарта на 20 тысяч рублей. Карту может активировать любой родитель в специальном мобильном приложении или на сайте госуслуг. При активации карты на указанный банковский счет будет зачислена вся сумма. Родители смогут распоряжаться деньгами на свое усмотрение. Кроме этого, им предоставят доступ к электронным ресурсам и услугам Югры для помощи в будущем воспитании ребенка.

Напомним, что с 1 января 2020 года семьям в связи с рождением ребенка правительство региона дарит 20 тысяч рублей. Шкатулку могут выдать в органах ЗАГС или медорганизации, в которой родился малыш.

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ИСТОЧНИК KP.RU