2020-01-10T05:29:49+03:00
Общество

Погода в Югре 10 января: небольшое потепление

Температура днем не опустится ниже -11 градусов
Руслан Савинов
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Погода в Югре 10 января: небольшое потеплениеПогода в Югре 10 января: небольшое потеплениеФото: pixabay.com
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В пятницу, 10 января, в Ханты-Мансийском автономном округе ожидается облачность с прояснениями. Без существенных осадков, изморозь. Ветер юго-западный 7 - 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью -12, -17 градусов, днем -6, -11 градусов.

В Ханты-Мансийске будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков, изморозь. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -7, -9 градусов.

В Сургуте станет пасмурно и ожидается небольшой снег. Ветер юго-западный 8-9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -7, -9 градусов.

В Нижневартовске прогнозируется пасмурный день и небольшой снег. Ветер южный 7-8 метров в секунду. Температура воздух днем составит -9, -10 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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